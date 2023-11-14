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Белоруссия потребовала от Литвы компенсацию за разрыв договора о транзите

Минск потребовал от Литвы миллиард евро за разрыв договора о транзите удобрений

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Depositphotos

Белоруссия потребовала от Литвы €1 млрд в качестве компенсации за разрыв договора о транзите удобрений производства ОАО «Беларуськалий» в Клайпедский морской порт. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.

«Белорусская сторона уведомила нас об обращении в арбитраж, который она обосновывает литовско-белорусским договором 1999 года о поощрении и охране инвестиций», — говорится в сообщении.

5 ноября стало известно, что Госслужба пограничной охраны Литвы собирается в течение двух лет подготовить дополнительных офицеров в рамках усиления охраны границы с Белоруссией. Как заявил глава ведомства Рустам Любаевас, речь идет о 450 новых офицерах.

27 октября министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте завила, что вместе с ведомствами других стран региона планирует совместные учения, чтобы оценить эффективность общих алгоритмов закрытия границы с Белоруссией.

Ранее глава литовского МВД Агне Билотайте предложила возвести забор на границе с Белоруссией в болотистых участках.

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