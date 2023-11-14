Россиянам рассказали, когда доллар будет стоить меньше 90 рублей

Курс доллара может упасть ниже 90 рублей ближе к концу ноября. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, комментируя достижение американской валютой отметки в 90,3775 рубля на торгах Мосбиржи во вторник.

«По нашим оценкам, существенно от текущих уровней рубль в этом году уже не укрепится. Возможно тестирование долларом значений ниже 90 рублей ближе к концу ноября при дополнительной поддержке со стороны налогового периода. В дальнейшем, с учетом спада цен на нефть в ноябре, который транслируется в позиции курса рубля с временным лагом, а также в свете повышенных бюджетных расходов, характерных для завершения года, можно ожидать стабилизации доллара в районе 91-94 рублей», — отметил эксперт.

Буйволов добавил, что курс евро может завершить год в районе 96-99 рублей, юаня – в коридоре 12,2-12,6 рублей.

Курс доллара во вторник опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля 2023 года.

Рубль укрепляется к доллару, евро и юаню с вечера 11 октября, когда было объявлено о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Также тенденции способствовали повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов до 15% годовых и октябрьский налоговый период. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист предрек дальнейшее укрепление курса рубля.