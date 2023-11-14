Медведев заявил о росте выручки резидентов фонда «Сколково»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выручка резидентов фонда «Сколково» по итогам 2023 года может составить более 500 млрд рублей. Его слова на заседании попечительского совета организации передает РИА Новости.

Как указал Медведев, в 2022 году выручка резидентов «Сколково» выросла более чем на 40% и составила 350 млрд рублей.

«В этом году также ожидается серьезное увеличение этой суммы — свыше 500 миллиардов», — зампред Совбеза РФ.

Он также отметим опережающий рост технологических компаний промышленного кластера. По словам Медведева, в 2022 году он достиг 60%, и в текущем году будет приблизительно на том же уровне.

В рамках заседания попечительского совета фонда «Сколково» Медведев также заявил, что ушедший из РФ иностранный бизнес понес убытки и репутационные потери. По его словам, места ушедшего иностранного бизнеса успешно занимают российские компании.

Зампред Совбеза РФ также говорил о том, что правительству России удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, даже несмотря на санкционное давление со стороны западных стран.

Ранее Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень.