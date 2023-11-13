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В Госдуме назвали доплату к пенсиям альтернативой компенсации по советским вкладам

Депутат Гаврилов: советские вклады можно компенсировать доплатой к пенсиям

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Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Российской газете», что доплата к пенсиям может стать альтернативой компенсации по советским вкладам.

По его словам, в правительстве нет точных данных о сумме советских вкладов, но, по разным оценкам, она составляет около триллиона рублей.

«Инфляция растет, а единомоментный возврат вкладов может разбалансировать экономику, поэтому возвращать разом опасно», — объяснил депутат.

В качестве альтернативы Госдумы назвал доплату к пенсии, так как это позволит постепенно возвращать долг.

9 ноября Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым приостановка выплат компенсаций в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года, продлевается до 1 января 2027 года. Речь идет о документе, сопутствующем проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов,

В октябре Гаврилов заявил, что руководство Украины в кооперации с Вашингтоном и его партнеров проводят подготовку к применению опасных химических провокаций против Вооруженных сил России.

Ранее экономисты назвали последствия повышения ключевой ставки ЦБ.

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