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РФ стала крупнейшим экспортером нефти в Китай и Индию

ОПЕК: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай и Индию

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РИА Новости

Россия в сентябре вернула лидерство по экспорту нефти в Китай и Индию. Об этом сообщается в сентябрьском бюллетене ОПЕК+.

По данным ОПЕК, в сентябре Россия вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. На нашу страну пришлось 19% экспорта нефти в Китай и 36% — в Индию. В Китае доля российских поставок опередила Саудовскую Аравию и Малайзию. Общий объем импорта нефти Китаем снизился на 11% к августу и составил 11,2 млн баррелей в сутки.

В Индии Россия лидирует по объемам экспорта уже год. На втором и третьем месте находятся Ирак и Саудовская Аравия. Импорт нефти Индией сократился на 4% к августу, до 4,3 млн баррелей в сутки.

До этого стало известно, что высокие цены на нефть сохранятся благодаря альянсу России и Саудовской Аравии. По мнению издания Bloomberg, коллективные ограничения по поставкам сырой нефти на мировые рынки оказывают серьезную поддержку ценам на энергоносители в мире. По данным агентства, совместные усилия стран создают ценовой пол на отметке в $70 за баррель, что делает их менее уязвимыми перед лицом геополитических рисков.

Ранее цена нефти марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель.

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