Поставка импортозамещенных самолетов SJ-100 авиакомпаниям ожидается в 2024 году

Поставка двух импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet 100 российским авиакомпаниям ожидается до конца 2023 года, еще 20 — в 2024 году. Об этом сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

«У нас по программе два самолета должно было быть передано в этом году и двадцать в следующем. Мы просто уплотнили программу 2024 года», — сказал Слюсарь.

Это связано с тем, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась «чуть больше, чем планировали», отметил он.

По его словам, изначально сертификацию рассчитывали получить до конца этого года, но «это перешло на следующий год». Глава ОАК подчеркнул, что двигатель ПД-8 новый, поэтому программа его испытаний требует усилий.

Он добавил, что ОАК совместно с перевозчиками рассматривают вариант предварительной эксплуатации SJ-100 в составе смешанных экипажей для того, чтобы можно было начинать знакомиться с самолетом, тренироваться и обучаться летать на нем.

31 октября «Ростех» заявлял, что испытания импортозамещенного самолета SJ-100 начнутся в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.