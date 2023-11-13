Эксперт рассказал о последствиях неуплаты налога на имущество

Все владельцы жилой и коммерческой недвижимости в России должны до 1 декабря заплатить налог на имущество. В противном случае налоговая может начислить значительные пени напомнил эксперт в сфере недвижимости Алексей Лоссан. Об этом сообщает RT.

По словам Лоссана, налог на имущество является местным и идет в бюджет региона. Его размер рассчитывается из кадастровой стоимости объекта и ставки налога, устанавливаемой местными властями.

Для квартир и жилых домов она не может превышать 0,1%, для имущества стоимостью свыше 300 млн рублей — 2%, для прочих объектов — 0,5%.

Лоссан отметил, что уплатить налог можно через отделения «Почты России» по квитанции, online на сайте ФНС или в банке по платежному документу. В случае просрочки каждые 10 дней задержки по уплате 10 тыс. рублей налога на имущество грозят штрафом в 50 рублей, предупредил эксперт.

До это стало известно, что власти закроют лазейки по уходу от налогов.

Ранее Совфед одобрил налоговые льготы для талантливой молодежи и матерей.