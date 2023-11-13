Депутат заявил о преодолении экономикой РФ внешних вызовов

Экономике России удалось преодолеть внешние вызовы и выйти на траекторию роста, сообщил депутат Госдумы Владимир Гутенев, передает РИА Новости.

По словам Гутенева, промышленное производство за 7 месяцев 2022 года увеличилось на 2,6%. «Это важный показатель, потому что до спецоперации, с января по февраль, промышленность была на довольно хорошем подъеме», — отметил депутат.

Особенно активно, как подчеркнул депутат, растет выпуск компьютеров и электрооборудования — на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, значительный вклад в рост промышленности вносит выполнение гособоронзаказа. Кроме того, отечественные компании активно занимают ниши после ухода западных фирм.

«Нам удалось внешние вызовы конвертировать в успех и перейти к росту», — резюмировал он.

До этого Силуанов заявил, что Россия адаптировалась к санкциям.

Ранее глава ЦБ назвала российскую банковскую систему здоровой.