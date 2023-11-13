Анонсировано появление знака качества «Шерсть России»

Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации порекомендовал Минпромторгу РФ, Роспотребнадзору и другим ведомствам ввести знак качества «Шерсть России». Об этом сообщает »Известия».

Предполагается, что знак будет подтверждать наличие шерстяного сырья в одежде и ткани. Целью его создания названо снижение числа фальсифицированной продукции на российском рынке.

Поводом для его введения стали участившиеся жалобы потребителей в Минпромторг на расхождение заявленного и реального состава шерстяных изделий.

«Мораторий на проведение плановых проверок для компаний и индивидуальных предпринимателей отчасти сработал в пользу недобросовестных участников рынка», — отметили в ведомстве.

В качестве формы контроля за составом изделий предлагается или ввод системы добровольной сертификации со стороны производителей, или введение национальных стандартов для продукции с шерстью.

До этого онлайн-продажи валенок в России возросли на 43%.

Ранее в Dolce&Gabbana отказались от меха и ангорской шерсти.