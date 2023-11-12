В Белом доме нашли способ сократить закупки нефти у Ирана другими странами

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что ситуация на рынке нефти позволяет сокращать закупки у Ирана со стороны других стран. Об этом сообщается в меморандуме, опубликованном Белым домом, передает ТАСС.

В меморандуме отмечается, что Байден по результатам «тщательного изучения» положения дел в мировой экономике пришел к выводу, что на рынках «имеется достаточное предложение нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана». По мнению американского лидера, данное обстоятельство позволит «существенно сокращать объемы» закупок топлива у Ирана со стороны других стран и финансовых институтов.

Меморандум был направлен госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси призвал исламские страны ввести санкции в отношении Израиля.

В частности, речь идет о запрете поставок нефти в еврейское государство и других торговых ограничениях.

Ранее израильские хакеры заявили об атаке на нефтяную инфраструктуру Ирана.