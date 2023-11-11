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МИД РФ: отказ от газа и нефти грозит бедностью 100 млн человек в Европе

Посол Вершинин: отказ от газа и нефти грозит бедностью 100 млн человек в Европе

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что отказ от газа и нефти грозит бедностью 100 млн человек в Европе. Его слова приводит La Repubblica.

«Многие даже в среднесрочной перспективе не имеют альтернативы ископаемому топливу, когда речь идет об обеспечении экономического роста и благосостояния населения», — подчеркнул дипломат.

Дипломат заявил, что гораздо сильнее, чем отказ от ископаемого топлива, адаптации к изменениям климата будет увеличение финансовой помощи Запада развивающимся странам и распространение технологий, направленных на сокращение выбросов CO2.

«Развитые страны не в полной мере выполняют свои донорские обязательства», — отметил он. Причиной такой политики Вершинин назвал стремление Западу сохранить свое техническое превосходство.

До этого Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

Ранее аналитик Юшков заявил, что снижение поставок российского газа в ЕС не связано с санкциями.

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