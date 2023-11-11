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В минфине США оценили ухудшение прогноза рейтинга страны до негативного

CNBC: в минфине США возразили агентству Moody's, ухудшившему прогноз рейтинга

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Global Look Press

Правительство США не согласно с решением международного агентства Moody's Investors Service ухудшить прогноз рейтинга страны со стабильного до негативного. Об этом заявил заместитель американского министра финансов Уолли Адейемо, которого процитировал телеканал CNBC.

Как отметил чиновник, экономика США продолжает «оставаться сильной». В связи с этим он посчитал безосновательным изменение прогноза рейтинга государства со стороны аналитиков.

«Мы не согласны с переменой прогноза к негативному», — указал представитель министерства финансов.

10 ноября на сайте международного агентства Moody's Investors Service появилось заявление, согласно которому эксперты изменили прогноз рейтинга США со стабильного на негативный. В публикации отмечалось, что причиной для такого решения послужило снижение бюджетной устойчивости экономики страны.

В конце октября американский министр финансов Джанет Йеллен и руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Шалада Янг обнародовали совместное заявление о росте дефицита бюджета страны в 2023 финансовом году. Согласно официальной информации, данный показатель увеличился на $320 млрд по сравнению с предыдущим периодом и из-за этого достиг отметки в $1,7 трлн.

Ранее казначейство США заявило о росте государственного долга страны до исторических значений.

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