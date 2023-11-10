Глава ПСБ рассказал о партнерстве с вузами по обучению студентов ИТ-специальностям

ПСБ в партнерстве с пятью техническими вузами запустил программу по обучению студентов ИТ-специальностям — банк создал единое цифровое пространство для обучения специалистов. Об этом рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках пленарной дискуссии «Образование. Новые компетенции. Что делать?» форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Глава ПСБ констатировал, что сегодня на российском рынке труда растет конкуренции за кадры, особенно в ИТ-секторе, — работодатели конкурируют не только за квалифицированных специалистов, но и за талантливых студентов и даже школьников.

«Наша стратегия в этой конкуренции — это работа по формированию кадрового резерва и созданию программ, которые открывают широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех. Мы реализуем целый ряд образовательных проектов не только для квалифицированных специалистов», — рассказал Петр Фрадков.

Он уточнил, что в партнерстве с пятью техническими вузами банк запустил программу по обучению студентов ИТ-специальностям и проводит для них стажировки с последующим трудоустройством.

В числе востребованных обучающих программ — социально-образовательная платформа «Содружество». Эта площадка служит единым цифровым пространством для обучения и определения профориентации будущего специалиста, отметил Петр Фрадков.

По его словам, развитие подобных платформ позволит в будущем формировать эффективный кадровый резерв под конкретные бизнес-задачи не только в финансовом секторе, но и в других отраслях экономики. Вузы смогут более оперативно получать информацию о требованиях работодателей и быстрее адаптировать учебные программы под эти требования, уделяя больше внимания практической составляющей образовательного процесса.

В ПСБ подчеркнули, что сильная IT-экспертиза определяет лидирующие позиции банка в цифровой финансовой инфраструктуре, которую компания представила на выставке форума Finopolis.

На стенде ПСБ посетители форума могли оценить оплату цифровыми рублями товаров на маркетплейсе ПСБ Маркет, а также работу в VK мессенджере бизнес-ассистента с интегрированным искусственным интеллектом.

В ходе презентации этих сервисов главе Банка России Эльвире Набиуллиной, Фрадков отметил, что ПСБ, используя инновационные технологии в операционных процессах, вывел банковское обслуживание бизнес-клиентов в мессенджеры. А для розничных клиентов банк прорабатывает сценарии клиентского пути при операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для удобных платежей с использованием нового платежного инструмента.