СПБ Биржа назвала сроки начала расчетов по зависшим сделкам

СПБ Биржа в понедельник 13 ноября намерена провести зависшие расчеты после наложения санкций. Об этом сообщил руководитель биржи Евгений Сердюков.

По словам главы СПБ Биржи, планируется завершить поставку и расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным до 2 ноября. Ранее площадка приостановила торги под давлением санкций США.

Чтобы провести поставку, бирже потребовалась информация от иностранных посредников. Ее удалось получить только 8 ноября. Накопилась очередь не рассчитанных дней, из-за чего процедура затянулась.

Также СПБ Биржа обратилась к юристам для разработки порядка действий по получению/продаже ценных бумаг. Документ будет опубликован после согласования с ЦБ РФ.

До этого в ЦБ заявили о сомнительной бизнес-модели СПБ Биржи после внедрения санкций. Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, уточнил что главной ошибкой биржи стала излишняя концентрация на торговле иностранными ценными бумагами и теперь перед торговой площадкой стоит серьезный вызов по поводу долгосрочной жизнеспособности.

Ранее в США констатировали подъем фондового рынка в России.