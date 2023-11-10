Binance отключит поддержку рублевых счетов в России

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance сообщила о прекращении поддержки рублевых депозитов в России с 15 ноября. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Пользователи смогут выводить рубли со счетов в Binance до 31 января 2024 года. Для этого можно будет использовать партнерскую платформу CommEX или конвертировать средства в криптовалюту.

Напомним, Binance объявила об уходе с российского рынка в конце сентября. В компании тогда заявили, что деятельность в РФ стала несовместима со стратегией соблюдения глобальных требований.

В конце августа издание Bloomberg писало, что минюст США начал расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения антироссийских санкций. После этого биржа ввела запрет для россиян на торговлю любыми валютами, кроме рубля.

Ранее аналитик назвал последствия ухода из России криптобиржи Binance.