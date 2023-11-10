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Цены на российский алкоголь снизятся к Новому году

Mash: российский алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%

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Depositphotos

К предстоящему Новому году цены на отечественные алкогольные напитки могут снизиться на 5-10%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По их данным, перед праздниками ожидается снижение цен на российские алкогольные бренды. Причина — достаточные запасы спиртного, которые помогут избежать роста цен.

Эксперты, опрошенные каналом, предупреждают, что уже в начале 2024 года импортные тихие и игристые вина могут подорожать на 10%, а к лету — на 50%.

Российские крепкие напитки подорожают до 650 рублей за литр. Цены на отечественные вина вырастут на 10-30%. Повышение цен будет связано с ростом акцизов на алкоголь в мае 2024 года.

До этого россиянам пообещали не допустить дефицита шампанского к Новому году. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в Россию уже завезено достаточно импортного алкоголя, к тому же местные производители показывают высокие объемы производства отечественных вин: и тихих, и игристых.

Ранее кардиолог рассказал, правда ли алкоголь может быть полезен для организма.

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