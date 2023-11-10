В США констатировали подъем фондового рынка в России

Розничные инвесторы в этом году обеспечили основной спрос при размещении акций российских компаний и довели уровень индекса Мосбиржи до отметок, наблюдавшихся перед началом СВО. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство констатирует со ссылкой на данные Мосбиржи, что на долю розницы приходится более 80% оборотов на рынке. Объем средств физлиц в брокерских счетах вырос за год на 48%, до 8 трлн рублей. Это позволило розничным инвесторам активно участвовать в IPO компаний. За 9 месяцев 2023 года было размещено акций на 12,4 млрд рублей ($130 млн), тогда как годом ранее прошла всего одна эмиссия.

Один из розничных трейдеров заявил, что заработал значительную сумму на IPO производителя ПО Astra Group. По его словам, стоимость акций компании практически удвоилась за первые дни торгов.

До этого стало известно, что чистая прибыль Сбера за 10 месяцев 2023 года превысила всю прибыль за 2021 год.

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