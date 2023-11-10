ФТС: в топе импортеров вина в Россию остались недружественные страны

Импорт вина в Россию растет, в топе поставщиков — в основном «недружественные» страны. Об этом заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора, сообщает агентство «Прайм».

По его словам, за 10 месяцев 2023 года объем импорта вина вырос на 6% до 532,4 тысячи тонн. Вино поставляется из Италии (30%), Грузии (17%), Испании (13%), Франции (8%), Португалии (6%) и других стран.

«Основные лидеры свои позиции не потеряли», — сообщил Чмора.

Экспорт вина из России в другие страны в 2023 году, напротив, упал и составил 1,4 тысячи тонн против 2,8 тысячи тонн годом ранее. Больше всего российской винодельческой продукции поставляется в Китай (41%), Абхазию (40%), Израиль (4%), Таджикистан (3%) и Турцию (также 3%).

10 ноября Минсельхоз России выразил поддержку идее разрешения онлайн-продажи вина в стране. Об инициативе рассказали в рамках Российского винодельческого форума, который проходит в эти дни в Москве. Предполагалось, что вино в виде эксперимента можно будет приобретать с доставкой через «Почту России», однако законопроект пока не встретил необходимого понимания в Госдуме.

Ранее Минпромторг констатировал увеличение ассортимента российского вина.