Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ планирует упорядочить рынок QR-оплат в РФ

Центробанк обещал установить единые правила для QR-расчетов

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Банк России планирует в ближайшее время утвердить общие стандарты защиты расчетов по QR-кодам, рассказал зампред ЦБ РФ Герман Зубарев, передает ТАСС.

По данным Центробанка, данный способ оплат растет в популярности среди россиян и активно используется предпринимателями. В ходе выступления представитель регулятора подчеркнул, что уже проведен анализ возможных угроз, а также подготовлен пакет мер по их предотвращению.

Зубарев выразил уверенность, что стандарт будет утвержден в ближайшее время. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила о готовности ведомства обсудить эту тему с участниками финтех-ассоциации.

Кроме того, на форуме руководитель ВТБ ранее предложил ввести общий стандарт QR-кода не только для цифрового рубля, но и прочих безналичных расчетов. Представитель ЦБ РФ поблагодарила за это предложение и отметила важность его обсуждения.

До этого стало известно, что ЦБ в 2024 году будет тестировать оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду.

Ранее экономист оценил идею унифицировать платежный QR.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий