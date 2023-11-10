ЦБ планирует упорядочить рынок QR-оплат в РФ

Банк России планирует в ближайшее время утвердить общие стандарты защиты расчетов по QR-кодам, рассказал зампред ЦБ РФ Герман Зубарев, передает ТАСС.

По данным Центробанка, данный способ оплат растет в популярности среди россиян и активно используется предпринимателями. В ходе выступления представитель регулятора подчеркнул, что уже проведен анализ возможных угроз, а также подготовлен пакет мер по их предотвращению.

Зубарев выразил уверенность, что стандарт будет утвержден в ближайшее время. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила о готовности ведомства обсудить эту тему с участниками финтех-ассоциации.

Кроме того, на форуме руководитель ВТБ ранее предложил ввести общий стандарт QR-кода не только для цифрового рубля, но и прочих безналичных расчетов. Представитель ЦБ РФ поблагодарила за это предложение и отметила важность его обсуждения.

До этого стало известно, что ЦБ в 2024 году будет тестировать оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду.

Ранее экономист оценил идею унифицировать платежный QR.