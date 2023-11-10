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Крупнейший банк мира подвергся атаке хакеров-вымогателей

Крупнейший в мире банк ICBC был атакован группировкой хакеров-вымогателей

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделение Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в США подверглось атаке с требованием выкупа. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, это нарушило операции с гособлигациями США. Как сообщается, хакеры зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку. По мнению экспертов, за атакой стоит группировка Lockbit.

«Мы редко видим, чтобы банк такого масштаба подвергался настолько разрушительной атаке вымогателей», — считает эксперт по вымогателям в фирме по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска.

Несмотря на инцидент, ICBC заявил, что успешно обработал сделки с гособлигациями и операции репо-финансирования в четверг. По словам участников рынка, влияние на него было ограниченным. Тем не менее, эксперты отмечают уязвимость систем крупных организаций для киберпреступников. Атака на ICBC вызовет пристальное внимание регуляторов к кибербезопасности на финансовом рынке, пишет издание.

С начала 2023 года жертвами хакеров-вымогателей стали сотни компаний в разных отраслях. Недавно группировка Lockbit пригрозила утечкой данных авиастроительной корпорации Boeing, пишет Reuters. По данным агентства SP500 Global китайский ICBC является крупнейшим банком в мире.

Накануне сразу три российских банка подверглись хакерской атаке неизвестной группировки.

Ранее сайт оператора платежной системы «Мир» подвергся кибератаке.

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