Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Риелторы спрогнозировали скорое падение цен на вторичное жильё на 20%

Риелтор Усачева: стоимость «вторички» может снизиться до 20% к началу 2024 года

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Риелторы предрекли падение стоимости квартир на вторичном рынке жилья в ближайшее время на 8-20%. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам гендиректора агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлии Усачевой, после повышения ключевой ставки ЦБ цены на вторичке уже снизились примерно на 5%. К концу года падение может ускориться до 20%, считает риелтор.

Другой эксперт, из НДВ Супермаркет Недвижимости Татьяна Подкидышева считает, что до конца года цены могут упасть на 8-10%. Это связано со снижением спроса на фоне перетока покупателей на первичный рынок, где действует льготная ипотека

При этом на рынке новостроек снижения не ожидается, поскольку там продолжают действовать льготные ипотечные программы. Усачева отмечает, что часть продавцов снимет объекты с продажи в ожидании роста цен.

По данным «Авито Недвижимости», в октябре спрос на вторичное жилье упал на 10% по сравнению с сентябрем.

До этого директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что цены на вторичное жилье начали падать.

Ранее в России зафиксировали рекордное подорожание арендного жилья.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий