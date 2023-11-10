Риелторы спрогнозировали скорое падение цен на вторичное жильё на 20%

Риелторы предрекли падение стоимости квартир на вторичном рынке жилья в ближайшее время на 8-20%. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам гендиректора агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлии Усачевой, после повышения ключевой ставки ЦБ цены на вторичке уже снизились примерно на 5%. К концу года падение может ускориться до 20%, считает риелтор.

Другой эксперт, из НДВ Супермаркет Недвижимости Татьяна Подкидышева считает, что до конца года цены могут упасть на 8-10%. Это связано со снижением спроса на фоне перетока покупателей на первичный рынок, где действует льготная ипотека

При этом на рынке новостроек снижения не ожидается, поскольку там продолжают действовать льготные ипотечные программы. Усачева отмечает, что часть продавцов снимет объекты с продажи в ожидании роста цен.

По данным «Авито Недвижимости», в октябре спрос на вторичное жилье упал на 10% по сравнению с сентябрем.

До этого директор по продажам сети агентств недвижимости «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что цены на вторичное жилье начали падать.

Ранее в России зафиксировали рекордное подорожание арендного жилья.