Россия экспортировала в Бразилию рекордный объем нефти

В октябре 2022 года Россия экспортировала в Бразилию рекордный объем сырой нефти – 207 тыс. тонн (1,5 млн баррелей) на $133 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

Это максимальный показатель за всю историю торговых отношений двух стран. Предыдущий рекорд был поставлен в мае 2002 года, когда РФ экспортировала 139,8 тыс. тонн нефти. По стоимости предыдущая рекордная партия была поставлена в июне 2010 года — на $86,2 млн.

Октябрьские поставки позволили России войти в тройку крупнейших экспортеров нефти в Бразилию. Лидерами остаются США ($346 млн) и Гайана ($187 млн). С начала 2022 года РФ продала Бразилии нефти на $181 млн, заняв 11-е место среди поставщиков. Больше всего нефти Бразилия закупила у Саудовской Аравии, США и Алжира.

В конце августа стало известно, что Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Бразилию втрое, обогнав при этом США.

Ранее Бразилия закупила у РФ рекордный объем пшеницы.