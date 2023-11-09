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В России могут ввести ограничения на ввоз ряда товаров

В Минпромторге предложили ввести новые ограничения на импорт товаров

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России могут ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров по аналогии с ограничениями на ввоз продовольственных товаров. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию — от бытовой химии до продукции легкой промышленности», — сказал он, отметив, что соответствующие ограничения «появятся».

Он отметил, что оборот товаров в непродовольственном секторе составляет 28 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей — импортная продукция.

Евтухов также напомнил, что ранее пошлины были введены на ввоз в Россию вина из недружественных стран.

9 ноября председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что заморозка российских активов за рубежом является преступлением, однако такое решение не скажется на экономике Российской Федерации. Спикер Госдумы подчеркнул, что заморозка российских активов нанесет непоправимый ущерб международному праву, — другие страны по примеру США смогут забирать то, что посчитают нужным.

Ранее в Европарламенте сочли чрезмерным запрет на личные автомобили россиян.

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