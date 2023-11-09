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Предпринимателям предложат бесплатный эквайринг

Российские предприниматели смогут 3 месяца бесплатно пользоваться эквайрингом

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Depositphotos

Сбер предложил корпоративным клиентам бесплатный эквайринг на 3 месяца, сообщает пресс-служба Сбера.

Для новых клиентов, подключивших эквайринг от Сбера с 9 по 22 ноября, в течение трех месяцев комиссия за платежи составит 0%. Специальные условия действуют на максимальную сумму оборота в 1 млн рублей в месяц.

Также предприниматели смогут подключить бесплатные пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание в течение 6 месяцев. Воспользоваться акцией смогут предприниматели, у которых нет действующего расчетного счета в Сбере или он был более 180 дней назад.

Также клиенты Сбера получат сниженную на 1,5% ставку по всем заключенным в этот период лизинговым сделкам.

Зеленая неделя от Сбера продлится с 9 по 17 ноября.

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