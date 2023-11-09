Россиянам предложили драгметаллы по специальным ценам

В честь Зеленого дня в Сбере 9 и 10 ноября будут действовать специальные цены на покупку и продажу драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) на металлический счет, сообщает пресс-служба Сбера.

Минимальный для покупки объем — 0,1 грамма для золота, платины и палладия и 1 грамм для серебра.

Для покупки каждого металла необходим отдельный счет, который можно открыть в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн.

Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась.