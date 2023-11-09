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В России зафиксировали рекордное подорожание арендного жилья

«Мир квартир»: аренда жилья в крупных городах РФ в октябре подорожала на 6%

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Depositphotos

В России зафиксировали рекордное подорожание жилья в крупных городах, стоимость аренды за месяц выросла на 6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании «Мир квартир».

В частности, долгосрочная аренда однокомнатных квартир подорожала на 7% — до 20 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — на 6%, до 26 тысяч рублей, трехкомнатных — почти на 5%, до 33 тысяч рублей.

Больше всего за месяц выросли цены на аренду жилья в Кирове — на 16-26% в зависимости от количества комнат. Также значительный рост отмечен в Якутске, Новосибирске, Кургане и других городах. В Москве аренда «однушек» подорожала на 13% — до 45 тысяч рублей, в Петербурге — на 17%.

По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, рост спроса на аренду связан с недоступностью покупки жилья из-за дорогой ипотеки и высоких цен на недвижимость.

До этого эксперты отмечали усиление темпов роста цен на аренду квартир в России. По данным аналитиков, темпы достигли 15% в годовом выражении. Как пояснил урбанист Андрей Мокеев, застройщики косвенно влияют на ситуацию через завышение стоимости новостроек, что ведет к удорожанию вторички и усилению спроса на аренду. Также сказывается высокая реальная инфляция.

Ранее эксперт назвал сроки окончания бума на рынке недвижимости.

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