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Выпуск алкоголя в России сокращается второй год подряд

Росалкогольрегулирование: производство водки в РФ упало на 5,7% за 10 месяцев

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

За 10 месяцев 2023 года производство водки в России сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об это свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

В целом было произведено 63,2 млн декалитров водки. Для сравнения, в январе-октябре 2021 года эта цифра составляла 62,2 млн декалитров. Производство коньяка за тот же период уменьшилось на 4,9% — до 6,8 млн декалитров. В ведомстве отмечают, что снижение выпуска алкогольной продукции наблюдается уже второй год подряд на фоне нестабильной ситуации на рынке. В целом производство крепких напитков сократилось на 4,3% без учета выпуска пива и сидра.

При этом выпуск слабоалкогольной продукции вырос на 16,4% — до 17,8 млн декалитров. А год назад было произведено 11,5 млн декалитров.

До этого в Государственной Думе предложили полностью запретить продажу алкоголя в кегах. С таким предложением выступил депутат Султан Хамзаев. По его мнению, кеги часто становятся лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатным и контрафактным алкоголем.

Ранее в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.

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