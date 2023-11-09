Три российских банка сообщили о взломе сайтов хакерами

Три российских банка — БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк — сообщили, что их официальные сайты подверглись взлому неизвестными хакерами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza..

По его данным, злоумышленники внесли на сайты ложную информацию о том, что счета клиентов будут частично заморожены, а средства свыше 1,4 млн рублей конвертированы в гособлигации согласно указу президента №819 от 2 ноября 2023 года (текст недоступен на портале нормативных законодательных актов. — «Газета.Ru»). А выплаты по меньшим суммам на счетах будут приостановлены до момента отмены мер заморозки.

Однако представители банков заявили, что эта информация ложная. В БЖФ Банке подтвердили факт взлома своего сайта и назвали размещенные там сведения недействительными.

«Сообщаем, что 9 ноября официальный веб-сайт БЖФ Банка стал объектом несанкционированного доступа и взлома. Нам необходимо подчеркнуть, что информация, касающаяся временной остановки выплат по вкладам и счетам физических лиц, раннее размещенная на сайте, является недействительной и не имеет юридической силы», — говорится в сообщении банка.

С сайта ВБРР и Фора банка сообщения о заморозке счетов были удалены.

До этого сайт оператора платежной системы «Мир» подвергся кибератаке.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники получают их телефонные номера.