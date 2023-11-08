Вашингтон заявил о намерении «задушить» российский проект «Арктик СПГ 2»

Помощник государственного секретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что целью Вашингтона является прекращение проекта «Арктик СПГ 2». Об этом, ссылаясь на выступление чиновника на слушаниях в комитете по иностранным делам американского сената, сообщает РИА Новости.

Пайетт отметил, что на прошлой неделе США ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ 2». По словам чиновника, американские власти поставили перед собой задачу «задушить» проект.

Поэтому Госдепартамент, подчеркнул Пайетт, в тесной координации с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC) занимается критически важным делом — «закручивает гайки».

Ранее сообщалось, что британские власти ввели санкции в отношении золотодобывающей компании Nord Gold и металлургической компании по добыче драгоценных камней «Красцветмет».

Кроме того, в обновленный санкционный список вошла «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), также производящая золото и драгметаллы, и золотодобывающая Highland Gold.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.