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Сбер вошел в число лучших работодателей страны

Сбер получил высшую награду в рейтинге лучших работодателей Forbes

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России по итогам 2022 года, в котором особое внимание было уделено социальным и экологическим обязательствам компаний. Одним из лидеров рейтинга, получившим две платиновые награды и одну золотую, стал Сбер, сообщили в пресс-службе компании.

Так, «платина» была присуждена Сберу за корпоративное управление и инициативы в сфере экологии, а золото — в категории «сотрудники и общество». Всего в платиновую категорию, наряду со Сбером, вошло 27 компаний.

Жюри отметило, что в 2022 году Сбер продолжил реализовывать инициативы, направленные на рост благополучия сотрудников: был проведен пересмотр зарплат, стартовала программа долгосрочной мотивации акциями банка для ключевых управленцев.

Кроме того, эксперты оценили, что в прошлом году Сбер потратил на благотворительность 6,8 млрд рублей. Из этой суммы 34% было направлено на поддержку ветеранов и людей с инвалидностью.

Методология рейтинга Forbes была разработана в 2021 году совместно с компанией KPMG (c 2022 года бренд Kept). Все метрики распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Места участникам рейтинга не присуждаются, компании в каждой группе ранжируются в алфавитном порядке.

В новый рейтинг вошли 125 работодателей против 118 годом ранее.

Впервые рейтинг лучших работодателей Forbes был составлен в 2019 году.

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