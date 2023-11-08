Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге назвали долю российских продуктов в торговых сетях

Минпромторг: доля российских продуктов в магазинах РФ достигла 90%

close
100%
Depositphotos

Российские производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в отечественных магазинах по большинству категорий. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, чьи слова передает ТАСС.

«По большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более», — сказал он в ходе пленарной сессии международного форума «Всемирный день качества».

Ранее опрос компании «ПРО Бренд», поступивший в «Газету.Ru», показал, что россияне стали обращать внимание на страну-производителя при покупке товаров и чаще приобретать российские бренды, потому что считают их цены наиболее приемлемыми.

В июле Минпромторг России поддержал программу фудшеринга (распределения продуктов питания с истекающим сроком годности) для помощи малоимущим.

Ранее россиян предупредили о возможном росте цен на растительное масло.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий