В Минпромторге назвали долю российских продуктов в торговых сетях

Российские производители продовольственных товаров заняли долю в 90% и более на полках в отечественных магазинах по большинству категорий. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, чьи слова передает ТАСС.

«По большинству продуктов питания доля российских производителей достигает сегодня на полках 90% и более», — сказал он в ходе пленарной сессии международного форума «Всемирный день качества».

Ранее опрос компании «ПРО Бренд», поступивший в «Газету.Ru», показал, что россияне стали обращать внимание на страну-производителя при покупке товаров и чаще приобретать российские бренды, потому что считают их цены наиболее приемлемыми.

В июле Минпромторг России поддержал программу фудшеринга (распределения продуктов питания с истекающим сроком годности) для помощи малоимущим.

Ранее россиян предупредили о возможном росте цен на растительное масло.