Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с конца октября

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:52 мск снижался на 28 коп., до 91,98 руб., евро – на 52 коп., до 98,16 руб., юаня – на 5 коп., до 12,63 руб..

7 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс рубля сейчас находится на уровне 85-90 рублей за доллар.

Ранее были названы благоприятные факторы для укрепления рубля. По мнению директора департамента операций банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, решение Центробанка РФ о дальнейшем увеличении ключевой ставки будет способствовать замедлению роста инфляции и укреплению национальной валюты. Тимошенко также считает, что поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и обязательная продажа экспортной выручки компаниями. Также позитивно скажется намерение Минфина России увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила.

До этого аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что покупка долларов на фоне укрепления курса рубля может быть преждевременной. Не исключено, что российская валюта продолжит повышаться к американской, и до конца года доллар будет стоить 90-96 руб.

Ранее инвестстратег объяснил резкое укрепление курса рубля после решения ЦБ.