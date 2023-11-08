«Газпром» хочет повысить тарифы на транспортировку газа

«Газпром» выступил с инициативой проиндексировать тарифы газораспределительных организаций на транспортировку газа уже с 1 декабря 2023 года, а не с 1 июля 2024-го, заявил глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов, передает ТАСС.

По его словам, из-за большого объема ввода новых газовых сетей в рамках программы газификации требуется значительный дополнительный рост тарифов. Густов попросил ФАС рассмотреть возможность повышения тарифов для газораспределительных организаций уже с декабря текущего года.

Кроме того, он предложил проиндексировать тарифы на 15% с 1 июля 2024 года, на 7,2% — с 1 июля 2025-го и на 4% — с 1 июля 2026 года.

Ранее «Роснефть» и «НОВАТЭК» критиковали методику ФАС по расчету тарифов на транспортировку газа, считая, что она несправедливо благоприятствует «Газпрому». По их оценкам, из-за завышенных тарифов они переплатили «Газпрому» более 400 млрд рублей с 2015 года.

До этого министр назвал условия падения цен на газ в Европе.

Ранее «Газпром» сообщил о планах увеличить поставки газа Венгрии зимой 2023 года.