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Стоимость нефти упала до минимума с июля

Цена барреля нефти Brent упала ниже $81 впервые с 24 июля

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Shutterstock

Cтоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent в моменте упала до $80,91 — самой низкой отметки с 24 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

По состоянию на 14:07 мск стоимость нефть немного отыграла падение, поднявшись до $81,05 за баррель. В это же время котировки WTI достигла отметки $76,74 за баррель. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, отмечают, что цены на нефть остаются под давлением из-за нарастающих опасений по поводу снижения спроса в США и Китае.

Управление энергетической информации США снизило прогноз роста потребления нефти в США в 2023 году, ожидая его уменьшение на 300 тыс. баррелей в день. Также показатели импорта КНР сигнализируют об ослаблении экономической динамики основного импортера нефти, пишет агентство.

Экспорт нефти странами ОПЕК в августе поднялся на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с августом, что также оказывает давление на рынок. Аналитики UBS считают, что текущий объем поставок ОПЕК+ слишком высок для потребностей рынка. Также на цены давит укрепление доллара.

Многие эксперты говорят о переизбытке предложения нефти и ослаблении спроса, отмечая, что рынок в данный момент нельзя назвать дефицитным, отмечает издание.

До этого аналитик рассказал о доле нефтяных доходов в бюджете РФ.

Ранее поставки нефти РФ достигли максимума за последние четыре месяца.

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