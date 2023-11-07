МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Китая в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП страны на 5,4% в 2023 году благодаря мощному посткризисному восстановлению. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление фонда.

Однако в 2024 году темпы, по прогнозам, замедлятся до 4,6% из-за проблем на рынке недвижимости и снижения внешнего спроса. Как отмечает МВФ, это позволит Китаю достичь официальной цели в 5% на 2023-й. Китайский ВВП за три квартала вырос на 5,2% год к году.

В предварительных итогах миссии Фонд считает важным сдерживать риски от регулирования рынка недвижимости и управлять долгами местных властей. При этом поддерживающая макрополитика должна дополнять эти усилия. Бывший директор Китайского института международных отношений Чэнь Фэнъин полагает, что рост КНР в 2023 году вполне может составить 6%. По ее мнению, власти не указали максимально возможный прогноз.

В 2022 году рост ВВП Китая замедлился до 3% год к году на фоне эпидемии COVID-19 и геополитической нестабильности.

До этого стало известно, какую роль сыграет Китай в ускорении мирового отказа от нефти.

Ранее ООН повысило прогноз по росту ВВП России.