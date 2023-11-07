Греф назвал фундаментальный курс рубля

Фундаментальный курс рубля сейчас находится на уровне 85-90 рублей за доллар, сказал глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

По словам Грефа, обязательная продажа валютной выручки экспортерами привела к увеличению предложения валюты на рынке и стабилизации курса рубля. Глава Сбербанка считает, что ранее искусственно поддерживалась обратная ситуация, когда валюта выводилась за рубеж. Теперь есть потенциал вернуть эти обороты в Россию.

По прогнозу Грефа, до конца года сохранится стабильная ситуация на валютном рынке. Рубль будет скорее укрепляться, чем ослабевать.

До этого были названы благоприятные факторы для укрепления рубля. По мнению директора департамента операций банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, решение ЦБ РФ о дальнейшем увеличении ключевой ставки будет способствовать замедлению роста инфляции и укреплению национальной валюты. Тимошенко также считает, что поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и обязательная продажа экспортной выручки компаниями. Также позитивно скажется намерение Минфина увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Вместе с тем эксперт не ожидает значительного укрепления национальной валюты, поскольку для этого отсутствуют достаточные предпосылки.

Ранее аналитики оценили перспективы укрепления рубля в ноябре.