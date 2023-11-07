Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Греф назвал фундаментальный курс рубля

Греф считает фундаментальным курс рубля на уровне 85-90 рублей за доллар

close
100%
Ohde/face to face/Global Look Press

Фундаментальный курс рубля сейчас находится на уровне 85-90 рублей за доллар, сказал глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

По словам Грефа, обязательная продажа валютной выручки экспортерами привела к увеличению предложения валюты на рынке и стабилизации курса рубля. Глава Сбербанка считает, что ранее искусственно поддерживалась обратная ситуация, когда валюта выводилась за рубеж. Теперь есть потенциал вернуть эти обороты в Россию.

По прогнозу Грефа, до конца года сохранится стабильная ситуация на валютном рынке. Рубль будет скорее укрепляться, чем ослабевать.

До этого были названы благоприятные факторы для укрепления рубля. По мнению директора департамента операций банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, решение ЦБ РФ о дальнейшем увеличении ключевой ставки будет способствовать замедлению роста инфляции и укреплению национальной валюты. Тимошенко также считает, что поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и обязательная продажа экспортной выручки компаниями. Также позитивно скажется намерение Минфина увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Вместе с тем эксперт не ожидает значительного укрепления национальной валюты, поскольку для этого отсутствуют достаточные предпосылки.

Ранее аналитики оценили перспективы укрепления рубля в ноябре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий