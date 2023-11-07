Стали известны самые востребованные профессии в России

В третьем квартале 2023 года в России наиболее популярными у работодателей стали рабочие специальности. Об этом сообщает «Лента.ру», со ссылкой на исследование компании «Работа.ру».

Так, 55% опрошенных компаний отметили повышенный спрос на сварщиков, токарей, электриков и других квалифицированных рабочих. 28% респондентов указали на массовые профессии — курьеров, продавцов, официантов, 26% искали менеджеров по продажам. По прогнозам на четвертый квартал, рабочие специальности останутся самыми востребованными — так считают 58% опрошенных. 33% работодателей рассчитывают на спрос в сфере массовых профессий.

Для привлечения персонала 58% компаний планируют повышать зарплату. 29% надеются на рекомендации сотрудников, 28% работают над корпоративной культурой, говорится в исследовании.

В начале прошлой недели были названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами. Зарплатные предложения выросли самым высокими темпами для фрезеровщиков — на 68%, до 98 тысяч 341 рубля в среднем. На втором месте оказались стропальщики, у которых оплата труда увеличилась на 56% и составила 69 тысяч 584 рубля. Замыкают тройку лидеров токари, чья заработная плата выросла на 55%, достигнув 101 тысячи 17 рублей.

Ранее рекрутеры пожаловались на увеличение срока закрытия вакансий в России.