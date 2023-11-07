«ВкусВилл» инвестировал в сеть ювелирных Poison Drop

Компания «Тилтех капитал», совладельцем которой является основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко, приобрела 25% акций сети ювелирных магазинов Poison Drop. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на гендиректора Poison Drop Андрея Мигунова.

По словам Мигунова, продавцом доли выступила соосновательница Poison Drop Ирина Кузнецова. Сумма сделки не разглашается, но, по данным источников, знакомых с ее условиями, «Тилтех Капитал» заплатил за 25% компании около 300 млн руб.

Как отметил гендиректор Poison Drop, инвестор планирует в течение пяти лет увеличить стоимость сети в 10 раз. После подведения итогов 2023 года «Тилтех Капитал» примет решение о дальнейшем финансировании компании.

Poison Drop, основанная в 2013 году как интернет-магазин, с 2018 года начала открывать офлайн-магазины. Сейчас у нее 10 точек в нескольких городах России. Компания уже вышла на рынок Дубая и до конца года планирует запустить там первый офлайн-магазин.

Ранее «Тилтех Капитал» инвестировал в ряд других компаний, в числе которых модный бренд Noun, сеть клиник доктора Фомина, сервис доставки «Чекбокс» и другие.

В середине октября ретейлер «Лента» приобрел одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России —«Монетка».

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