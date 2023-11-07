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Цена нефти марки WTI упала ниже $80 за баррель

Цена нефти марки WTI впервые с 29 августа упала ниже $80 за баррель

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Kin Cheung/AP

Цена американской нефти WTI впервые с 29 августа опустилась ниже $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 10:15 по московскому времени, цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 1,08%, до $79,95 за баррель. Январские фьючерсы на нефть сорта Brent торговались по $84,17 за баррель (–1,19%).

Reuters пишет, что котировки на нефть снижаются вторую неделю подряд в связи с ухудшениями перспектив мировой экономики и опасениями, что конфликт на Ближнем Востоке станет общерегиональным.

До этого генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявлял, что ужесточение потолка цен на российскую нефть пока не предвидится.

Издание The Wall Street Journal 6 ноября сообщало, что США продолжат вводить новые меры против России в связи с несоблюдением потолка цен на нефть.

Ранее минфин США расширил санкции против России.

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