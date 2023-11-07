Россияне стали чаще оплачивать покупки улыбкой

Клиенты Сбера все чаще стали оплачивать покупки по биометрии, сообщает пресс-служба банка.

С июня 2023 года, когда Сбер начал развивать сервис «Оплата улыбкой», россияне воспользовались этим сервисом более полумиллиона раз.

Чаще всего улыбкой оплачивают покупки жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Покупки по биометрии наиболее востребованы в супермаркетах, но расширение сервиса позволяет пользоваться этим способом и для более крупных покупок. Например, самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой, — ювелирное украшение, его цена составила более 200 тыс. рублей.

«Сбер одним из первых в стране, опережая рынок, начал развивать оплату по биометрии и внедрил ее в самую частотную сферу жизни — продуктовый ретейл, подключив сети по всей стране. За 5 месяцев число платежей улыбкой выросло в 40 раз – это говорит о том, что нам удалось создать удобный, быстрый и безопасный платежный сервис, которым начинают пользоваться все больше людей», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он добавил, что на сегодняшний день 36 млн клиентов банка могут оплатить покупки улыбкой.

«До конца года мы планируем распространить сервис оплаты улыбкой на новые сегменты розничной торговли — магазины электроники, рестораны быстрого питания и многие другие, чтобы у наших клиентов было больше возможностей удобно платить и чаще улыбаться», — сказал Царев.

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в приложении СберБанк Онлайн в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности.