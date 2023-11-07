Товарооборот России и Китая за 10 месяцев вырос на 27,7%

Товарооборот России и Китая в январе — октябре достиг $196,48 млрд, увеличившись на 27,7%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает ТАСС.

Китайский экспорт в Россию за 10 месяцев этого года увеличился на 52,2% и составил около $90,08 млрд. Импорт товаров из РФ вырос на 12,4%, до $106,4 млрд. Положительное сальдо РФ за этот период составило $16,32 млрд. Оно уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 53%.

По данным китайской таможни, в октябре объем торговли РФ и КНР достиг $19,79 млрд, что на 9% меньше, чем в сентябре. В месячном исчислении российский импорт сократился на 3,7%, до $11,1 млрд, также упал и экспорт Китая — на 10,2%, до $8,69 млрд.

Россия в основном поставляет в Китай нефть, природный газ и уголь. Китай — промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, автомобили, компьютеры и германий.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что товарооборот между Россией и Китаем в январе — сентябре 2023 года вырос на 27% и составил 16 трлн рублей.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.