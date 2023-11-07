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Средний лимит по кредитным картам вырос на 30%

«Известия»: в октябре средний лимит по кредиткам оказался почти на 30% больше

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Depositphotos

К концу сентября этого года средний лимит по кредитным картам оказался почти на 30% больше прошлогоднего уровня. Одобряемые суммы достигли 106,2 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

Как пояснил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский, такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свои кредитные и лимитные политики.

По словам эксперта, спрос растет, поскольку людям приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг. Согласно официальным данным Минэка, по итогам 2022 года инфляция составила 11,9%, а в 2023-м она прогнозируется в 7,5%.

До этого «Газета.Ru» писала, что в России стало больше заемщиков с завышенной кредитной нагрузкой.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», также прогнозировали, что повышение ключевой ставки ЦБ до 15% годовых приведет к росту стоимости кредитов для бизнеса и населения.

Об этом РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень ЦБ за октябрь передавало, что, по ощущениям россиян, цены на продукты с начала года выросли примерно на 14%. Официальная инфляция на конец октября составила 6,6%. Основной рост цен наблюдался в сфере продовольствия. Сильнее всего с января подорожали бананы, куры, капуста, помидоры. При этом традиционного сезонного удешевления овощей и фруктов не было, отметило издание.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если на них незаконно оформили кредит.

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