Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии могут ввести «кризисный» сбор с богатых

Партия канцлера ФРГ Шольца предложила ввести «кризисный» сбор с богатых немцев

close
100%
Depositphotos

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, может ввести временный «кризисный взнос» для самых богатых граждан. Об этом пишет немецкое издание RND.

Согласно информации издания, подобная инициатива оказалась в списке предложений по экономической политике. Партия обсудит их в декабре в ходе конференции. Деньги от сбора пойдут в новый правительственный фонд для поощрения инвестиций.

Отмечается, что изменения должны облегчить налоговое бремя для 95% населения Германии. Всего же политики хотели бы простимулировать частные инвестиции на сумму 100 миллиардов евро в год. Это позволит создать миллион новых рабочих мест.

До этого депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм призывал немецкое правительство отказаться от «безумной санкционной политики».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий