Власти Украины встретились с экспертами МВФ для оценки реформ

На прошлой неделе стартовала рабочая миссия МВФ, целью которой станет проведение второго промежуточного обзора программы расширенного финансирования на $15,6 млрд для Украины, говорится в сообщении Национального банка Украины.

Отмечается, что в рамках работы эксперты оценят реализацию экономической программы, включая реформы и меры по снижению дефицита бюджета. Кроме того, будет рассмотрен вопрос финансирования расходов.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что пересмотр не будет легким, однако команда Украины тесно сотрудничала с МВФ более 20 месяцев. «Мы четко понимаем значимость поддержки фонда не только для финансирования бюджетных нужд, но и развития страны», — заявил он.

В марте Украина заключила с МВФ четырехлетнюю программу. В этом году страна рассчитывает получить 3 транша на $15 млрд. За полгода было выделено $0,89 млрд. Бюджетную поддержку будут продолжать оказывать и другие доноры.

До этого министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил о почти 30-миллиардной дыре в бюджете без помощи союзников.

Ранее ЦБ Украины впервые с июля 2022 года поднял официальный курс гривны к доллару.