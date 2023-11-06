На Украине предупредили о почти 30-миллиардной дыре в бюджете без помощи союзников

Украина готовится утвердить бюджет на следующий год, но без помощи своих западных союзников стране грозит бюджетная дыра в размере $29 млрд. Об этом сообщает европейское отделение газеты Politico со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки от его союзников», — приводит Politico слова Марченко.

Возможный экономический кризис на Украине будет иметь последствия и для зарубежной Европы, считает украинский министр.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через год страны Запада могут уменьшить финансовую помощь Киеву.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву понадобится около €42 млрд от международных партнеров для покрытия дефицита бюджета.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.