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В ЦБ рассказали, как россияне оценивают инфляцию

ЦБ: россияне ощущают инфляцию в 14% на фоне роста цен на еду

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

По ощущениям россиян, цены на продукты с начала года выросли примерно на 14%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень ЦБ за октябрь.

Официальная инфляция на конец октября составила 6,6%. Основной рост цен наблюдался в сфере продовольствия. Сильнее всего с января подорожали бананы, куры, капуста, помидоры. При этом традиционного сезонного удешевления овощей и фруктов не было, отметило издание.

Эксперты называют причиной удорожания логистику. Выросли тарифы на автоперевозки, а для импорта сказалась волатильность рубля. Кроме того, производители завышают цены, чтобы получить прибыль. По мнению гендиректора «Тамаки» Андрея Белянина, рост цен на продукты — общемировая проблема. В России показатели лучше, чем в ряде других стран.

ЦБ в конце октября повысил ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию. В ведомстве ожидают, что к концу года она составит 7-7,5%. Однако эксперты более скептичны в оценках. По мнению доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Игоря Строганова реальная инфляция может превысить целевые показатели ведомства в 2-2,5 раза.

До этого вице-премьер Абрамченко прокомментировала рост цен на продовольствие.

Ранее власти заявили, что рост цен на продовольствие в РФ не превысит инфляцию.

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