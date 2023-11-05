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Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%

Цены на мандарины за год выросли на 70%, к Новому году ожидается рост еще на 5%

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Depositphotos

За год мандарины в России подорожали в среднем на 70%. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Причин роста цен несколько: курс рубля, дорогая транспортировка, ситуация с поставками из Израиля и неурожай в ряде стран. В Абхазии в этом году собрали на 20 тыс. тонн мандаринов меньше, чем годом ранее. В Азербайджане урожай тоже заметно ниже, рассказали каналу источники в крупных торговых сетях.

Покрыть дефицит планировали мандаринами из Турции и Ирана, но Россельхознадзор запретил ввоз более 400 тонн из-за наличия вредителей. Теперь поставки ожидают из Марокко, Египта и Алжира. По словам аналитика Александра Соловьева, в нынешнем сезоне ожидается восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок, а открытие автомобильного моста в Китай увеличит поставки из КНР.

Самые дорогие мандарины сейчас из Китая и Африки — до 500 рублей за кг в Москве. Абхазские даже на юге России стоят около 300 рублей за кг. По данным источника в крупных торговых сетях, к Новому году цены могут вырасти еще на 5%.

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