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Власти рассказали, когда обсудят запрет на экспорт курятины

Абрамченко: запрет на экспорт курятины планируется обсудить в ноябре

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Depositphotos

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что вопрос о временном запрете на вывоз из России некоторых видов курятины и яиц планируется рассмотреть в середине ноября текущего года. Ее слова приводит ТАСС.

«Минсельхоз выступил с такой инициативой. Данная инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию», — заявила она.

По ее словам, вопрос на уровне подкомиссии будет рассмотрен в середине ноября.

Абрамченко подчеркнула, что приоритетом является стабильность внутреннего рынка. По ее словам, используется ряд мер регулирования, в том числе таможенно-тарифного.

1 ноября стало известно, что Минсельхоз России предложил ввести в следующем году квоту на беспошлинный ввоз отдельных видов куриного мяса в объеме до 160 тыс. тонн. То есть бесплатно поставлять в Россию мясо кур можно в объемах, не превышающих этот порог. В министерстве уточнили, что это нужно для стабилизации ценовой ситуации.

Ранее производители шоколада предупредили о подорожании сладостей.

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