Новак заявил о развитии топливно-энергетического комплекса

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) научился развиваться даже в условиях санкционных ограничений стран Запада. Его слова приводит ТАСС.

«Мы живем в условиях санкций с 2014 года, продолжаем развиваться, вот все, что я могу сказать», — заявил он.

Новак подчеркнул, что пока рано говорить о влиянии грядущих санкций на российский ТЭК, так как нужно точнее понять, какие именно меры будут приняты.

Также сообщалось, что Новак поручил подготовить поправки, которые запрещают продажу на российских автозаправках только премиального топлива. Он отметил, что высокие цены наблюдаются на АЗС, где для покупки доступно только премиальное топливо.

До этого Новак поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать ситуацию с розничными ценами на топливо в новых регионах, Сибири и Дагестане, а также на Дальнем Востоке.

Ранее в России спрогнозировали цены на нефть.