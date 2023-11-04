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На автозаправках в России могут запретить продажи только премиального топлива

Новак: на АЗС в РФ могут запретить продажи только премиального топлива

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Sha Dati/Global Look Press

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить поправки, которые запрещают продажу на российских автозаправках только премиального топлива. Об этом сообщает ТАСС.

Новак отметил, что высокие цены наблюдаются на АЗС, где для покупки доступно только премиальное топливо.

«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», — заявил Новак.

До этого сообщалось, что Новак поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать ситуацию с розничными ценами на топливо в новых регионах, Сибири и Дагестане, а также на Дальнем Востоке. Новак подчеркнул, что цены на заправках на все виды топлива не должны подниматься выше инфляции по итогам года и ФАС обязана за этим следить. В свою очередь, представители Минэнерго, нефтяных компаний и ФАС сообщили о стабилизации цен на бензин и дизель на АЗС.

Ранее в России спрогнозировали цены на нефть на следующей неделе.

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